J.D. Vance kimdir? Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Ohio Senatörü J.D. Vance'ın en uygun başkan yardımcısı adayı olduğunu belirten Trump, başkan yardımcısı adayının kariyerinin başarılı olduğunu vurguladı. Trump'ın başkan yardımcısı olarak gösterdiği aday J.D. Vance kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, J.D. Vance hakkında merak edilenler…

JAMES DAVİD VANCE KİMDİR?

39 yaşındaki J.D. Vance Ohio'da doğmuş politikacı ve yazardır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra ABD ordusuna katılarak 2005 yılında Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak görev yaptı. Ohio Devlet Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yale Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Vance, en çok bilinen eseri olan "Hillbilly Elegy" adlı otobiyografik kitabı ile tanınır. Bu kitap, Vance'ın çocukluk ve gençlik yıllarında karşılaştığı zorlukları, ABD'nin işçi sınıfı ve kırsal kesimdeki yaşamı anlatmaktadır. Kitap, Amerikan rüyasının yükseliş ve düşüşü üzerine derinlemesine bir analiz sunmaktadır ve büyük bir satış başarısı elde etmiştir.

Siyasi kariyerine 2022'de Ohio Senatörü olarak başlayan Vance, siyasi görüşleri ve tartışmalarıyla dikkat çekmiştir Önceden Donald Trump'ı eleştirmiş ve ona "Amerika'nın Hitler'i" demiş olmasına rağmen, 2022'de siyasete atıldığından beri Trump'ı desteklemektedir. Vance, evli ve 3 çocuk sahibidir.