İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menderes ve Tire 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

17 TEMMUZ İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

MENDERES VE TİRE SU KESİNTİSİ