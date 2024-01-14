İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Ocak Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Ocak Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Ocak Pazar İzmir su kesintisi saatleri!
14 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BALÇOVA
|EĞİTİM
|14.01.2024 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|FUAT KÖPRÜLÜ SOKAK VANASI KAPANDI
|BERGAMA
|TURABEY
|13.01.2024 saat 11:30ile 13:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TURABEY MAH. 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR
|MENDERES
|ÇATALCA
|14.01.2024 saat 14:20ile 16:45 arasındayaklaşık 2 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇATALCA MAHALLESİ ANABORU ARIZASI NADENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|GERELİ, GERÇEKLİ, KIŞLA, ÜÇKONAK, GÖLCÜK
|14.01.2024 saat 09:00ile 16:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERÇEKLİ, GERELİ, KIŞLA, ÜÇKONAK VE GÖLCÜK MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|TİRE
|ÇAYIRLI
|13.01.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası