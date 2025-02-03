Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
Kanada'dan Elon Musk'a 'Trump' darbesi! Milyonluk sözleşmeden oldu

Kanada'dan Elon Musk'a 'Trump' darbesi

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Şubat Dikili, Buca, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Şubat Dikili, Buca, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Dikili, Buca, Bornova su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Şubat Dikili, Buca, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İlk düdük çaldı
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.