İzmir Turist Rehberleri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü Ziyaret Etti

(İZMİR) - İzmir Turist Rehberleri Odası'na (İZRO) bağlı turist rehberleri, "Topraktan Kültüre Efes Selçuk" eğitim gezisi kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret etti.

İzmir Turist Rehberleri Odası'na bağlı turist rehberleri, "Topraktan Kültüre Efes Selçuk" eğitim gezisi kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret etti. Eğitim gezisine katılan 35 turist rehberi, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yer alan Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Köy Enstitüleri Anı Odası ve Toprak Kütüphanesini gezerek Efes Tarlası Yaşam Köyü hakkında detaylı bilgi aldı. Karaot Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar, rehberlere eşlik ederek Efes Selçuk'un yerel tarımı ve yerel tohumlardan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dünya çapında sürdürülebilir turizmin en prestijli organizasyonlarından biri olan Green Destinations En İyi 100 Hikaye Listesi'ne giren Efes Tarlası Yaşam Köyü, İzmir'in turist rehberlerini ağırlayarak örnek bir ekoturizm destinasyonu olma yolundaki başarısını bir kez daha gösterdi.

"Turistler ören yerlerini geziyor ama kentin asıl ruhunu tanıyamıyor"

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Ayça Kesici bir turist rehberi olarak uzun yıllardır düzenlenen turlarda ziyaretçilerin ören yerlerinin haricinde o bölgede yaşayan insanları, o bölgenin tarımını ve kent merkezini tanıma, kent ekonomisine katkı sunma olanağı elde edemediklerinin altını çizdi.

Düzenlenen turlarda genel olarak verilen bilgilerin yanı sıra kentleri daha iyi bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını belirten Kesici; "Turistler ören yerlerini geziyor ama hiçbir zaman lokal bir dokunuş yapamıyor yani kentin asıl ruhunu tanıyamıyor. Ne buranın insanını tanıyorlar ne tarımını ne de kasabanın merkezini. Yıllarca turistleri Efes'e, Meryem Ana'ya, St. Jean Bazilikası'na götürdük ama Selçuk'un kendisi hep arka planda kaldı. Düşünün, her yıl binlerce otobüs Selçuk'un içinden geçiyor ama Selçuk bundan hiçbir kazanç sağlayamıyor. Bilet paraları devlete gidiyor, halkın ekonomisine katkı yok. İşte bu yüzden, 'Neden rehberlerimizi bu konuda bilinçlendirmeyelim, neden yerel ekonomiyi turizme dahil etmeyelim, diye düşündüm'" dedi.

"Selçuk turizmden hak ettiği yeri alana kadar devam edeceğiz"

Efes Selçuk'a bir kereden fazla gelen ziyaretçi grupları için farklı deneyimler içeren tur programları yazdığını belirten Ayça Kesici, "Selçuk tarih ve gastronomi turu" adını verdiğim bir tur programı yazdım. Bu yazdığım tur programlarında çalıştığım seyahat acentalarına sundum. Özellikle gemi acentalarına sadece Efes turu yapmak zorunda olmadıklarını belirttim. Satmaz dediler. Bir deneme yapalım satmazsa turu kaldırırız dedim ve şimdi en çok satan turlardan bir tanesi oldu. İçimizde sadece turist rehberleri yok. Girişimciler var, advisor dediğimiz insanlar var, influencerlar var, turist rehberi acenteciler var. Bugün beyin fırtınası yaptık. Dediğim gibi çok güzel sonuçlar alacağımıza inancım tam. Selçuk turizmden hak ettiği yeri alana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim gezisine katılan rehberler Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün ardından Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu ve Tarihçi Tolga Mert eşliğinde kent merkezini de gezdi. Ziyaret kapsamında Efes Tarlası Bakkalı, Selçuk Efes Kent Belleği ve Kurtuluş Yolu Anıtını gezen rehberler, Efes Selçuk'un tarihi, kültürü ve gastronomisi hakkında keyifli sohbetler gerçekleştirdi.