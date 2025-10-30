Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Etkilenen mahalleler: Gaziosmanpaşa, İnkılap, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii, Zafer

Kesinti süresi: 30 Ekim 2025 saat 10.00 ile 12.00 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Bergama ilçe merkezindeki bazı mahallelerde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Foça

Etkilenen mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk

Kesinti süresi: 30 Ekim 2025 saat 09.34 ile 13.00 arasında, yaklaşık 3 saat

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

Etkilenen mahalleler: Goncalar, Nergiz

Kesinti süresi: 30 Ekim 2025 saat 16.43 ile 18.43 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: 6005 Sokak No: 55 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 1775 x 2005 kavşağında sayaç kapatılmıştır. Bu nedenle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Etkilenen mahalleler: Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa

Kesinti süresi: 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık 6 saat

Arıza tipi: Diğer (Planlı kesinti)

Açıklama: Baraj hattına bağlı mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
