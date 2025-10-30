İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bergama
Etkilenen mahalleler: Gaziosmanpaşa, İnkılap, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii, Zafer
Kesinti süresi: 30 Ekim 2025 saat 10.00 ile 12.00 arasında, yaklaşık 2 saat
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Bergama ilçe merkezindeki bazı mahallelerde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
Foça
Etkilenen mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk
Kesinti süresi: 30 Ekim 2025 saat 09.34 ile 13.00 arasında, yaklaşık 3 saat
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır.
Karşıyaka
Etkilenen mahalleler: Goncalar, Nergiz
Kesinti süresi: 30 Ekim 2025 saat 16.43 ile 18.43 arasında, yaklaşık 2 saat
Arıza tipi: Branşman arızası
Açıklama: 6005 Sokak No: 55 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 1775 x 2005 kavşağında sayaç kapatılmıştır. Bu nedenle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.
Menderes
Etkilenen mahalleler: Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa
Kesinti süresi: 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık 6 saat
Arıza tipi: Diğer (Planlı kesinti)
Açıklama: Baraj hattına bağlı mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacaktır.