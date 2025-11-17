Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı ilçesi Emek ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinde

17.11.2025 tarihinde saat 17:40 ile 18:40 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası.

Açıklama: 7093 Sokak numara 21 önündeki branşman arızası nedeniyle 7065 ile 1660 kavşağındaki sayaç kapatılmıştır.

Bergama ilçesi Zafer Mahallesinde

17.11.2025 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Zafer Mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova ilçesi Meriç Mahallesinde

16.11.2025 tarihinde saat 10:38 ile 13:00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Elektrik arızası.

Açıklama: GDZ Elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Dikili ilçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde

17.11.2025 tarihinde saat 17:00 ile 21:00 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesinde

17.11.2025 tarihinde saat 16:30 ile 20:30 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanabilir.

Ödemiş ilçesi Emmioğlu, Umurbey ve Üç Eylül mahallelerinde

17.11.2025 tarihinde saat 10:06 ile 20:00 arasında yaklaşık on saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Müteahhit çalışması.

Açıklama: Üç Eylül Mahallesinde müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bu mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş ilçesi Gerçekli Mahallesinde

17.11.2025 tarihinde saat 08:12 ile 11:15 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Gerçekli Mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Torbalı ilçesi Ayrancılar ve Fevzi Çakmak mahallelerinde

17.11.2025 tarihinde saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Urla ilçesi Denizli Mahallesinde

17.11.2025 tarihinde saat 17:02 ile 20:02 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Çeşmealtı Denizli Mahallesinde ana boru çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
