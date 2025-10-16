Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa:

Atatürk, Kurtuluş, Siteler ve Yeni mahallelerinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Elektrik arızası.

Açıklama: Elektrik verilmiştir ancak depo seviyelerinin yükselmesi beklendiği için suyun iki saat daha geç verilmesi gerekmektedir.

Bayraklı:

Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası.

Açıklama: Mansuroğlu Mahallesi 273/6 sokakta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Buca:

Dicle Mahallesi'nde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 17.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 866 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Gaziemir:

Fatih ve Menderes mahallelerinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Vatan Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Karabağlar:

Ali Fuat Erden, Limontepe ve Salih Omurtak mahallelerinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 9688 Sokak içerisinde çalışma yapılmaktadır.

Karşıyaka (Donanmacı Mahallesi):

16 Ekim 2025 tarihinde saat 16.44 ile 17.44 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası.

Açıklama: 1730 Sokak No: 41 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 1730 ve 1737 sokak kavşağındaki sayaç kapatılmıştır.

Karşıyaka (Zübeyde Hanım Mahallesi):

16 Ekim 2025 tarihinde saat 13.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası.

Açıklama: 7447/5 Sokak No: 16 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur. 7400 ve 7447/13 sokak kavşağındaki hat vanası kapatılmıştır.

Kiraz:

Çayağzı Mahallesi'nde 14 Ekim 2025 saat 09.00 ile 16 Ekim 2025 saat 17.00 arasında yaklaşık 56 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Pompa arızası.

Açıklama: Çayağzı Mahallesi'nin Çalı Tarla, Kızıl Tarla, Tekke ve Topak Tepe Yukarı mevkilerini besleyen dalgıç pompanın arızalanması nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

