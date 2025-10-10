İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Etkilenen Mahalleler: Atmaca, Bahçelievler, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii, Zafer

Kesinti Süresi: 9 Ekim 2025 saat 15.20 ile 18.20 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Türü: Ana boru arızası

Açıklama: Atmaca Mahallesi Tiyelti Yolu üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama

Etkilenen Mahalle: Ulucamii

Kesinti Süresi: 9 Ekim 2025 saat 10.00 ile 12.00 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Türü: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Ulucamii Mahallesi'nde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Çeşme

Etkilenen Mahalle: Şifne

Kesinti Süresi: 10 Ekim 2025 saat 14.13 ile 17.30 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Türü: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 6417 Sokak çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Çiğli

Etkilenen Mahalleler: Atatürk, Esentepe, İzkent

Kesinti Süresi: 10 Ekim 2025 saat 12.48 ile 20.00 arasında (yaklaşık 7 saat)

Arıza Türü: Branşman arızası

Açıklama: 8809/21 Sokak No:21 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 8338 Sokak üzerindeki sayaç kapatılmıştır.

Dikili

Etkilenen Mahalle: Çandarlı

Kesinti Süresi: 9 Ekim 2025 saat 17.09 ile 20.00 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Türü: Ana boru arızası

Açıklama: Sucuhafız Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle çevrede su kesintisi yaşanacaktır.