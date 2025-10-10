Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Etkilenen Mahalleler: Atmaca, Bahçelievler, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii, Zafer

Kesinti Süresi: 9 Ekim 2025 saat 15.20 ile 18.20 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Türü: Ana boru arızası

Açıklama: Atmaca Mahallesi Tiyelti Yolu üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama

Etkilenen Mahalle: Ulucamii

Kesinti Süresi: 9 Ekim 2025 saat 10.00 ile 12.00 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Türü: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Ulucamii Mahallesi'nde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Çeşme

Etkilenen Mahalle: Şifne

Kesinti Süresi: 10 Ekim 2025 saat 14.13 ile 17.30 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Türü: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 6417 Sokak çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Çiğli

Etkilenen Mahalleler: Atatürk, Esentepe, İzkent

Kesinti Süresi: 10 Ekim 2025 saat 12.48 ile 20.00 arasında (yaklaşık 7 saat)

Arıza Türü: Branşman arızası

Açıklama: 8809/21 Sokak No:21 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 8338 Sokak üzerindeki sayaç kapatılmıştır.

Dikili

Etkilenen Mahalle: Çandarlı

Kesinti Süresi: 9 Ekim 2025 saat 17.09 ile 20.00 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Türü: Ana boru arızası

Açıklama: Sucuhafız Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle çevrede su kesintisi yaşanacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur

Herkesin endişe ettiği konu Erdoğan'ın da gündeminde: Bedeli ağır olur
Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum

Ateşkes için ilk kez konuştu! Trump'a söyledikleri bomba
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.