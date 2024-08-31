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İzmir ÖDEMİŞ elektrik kesintisi! SON DAKİKA! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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İzmir Ödemiş ilçesinden elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, İzmir Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte İzmir Ödemiş elektrik kesintileri...

İzmir Ödemiş elektrik kesintisi! İzmir Ödemiş ilçesinden elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, İzmir Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte İzmir Ödemiş elektrik kesintileri haberimizde...

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti ID : 3174313

Saat : 10:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gölcük ( A.SABAHATTİN ŞENOCAK Örselli SK. BAŞAKIN Şehit Gürol Madan Cad Şükrü Saraçoğlu Öncü SK )

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Kesinti ID : 3174321

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Balabanlı ( DOLAMANLIK KÜME EVLER Balabanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )

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Kesinti ID : 3174385

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Çayır ( Çayırköy Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

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