İzmir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İzmir AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki İzmir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İzmir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
İzmir milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İzmir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN İZMİR MİLLETVEKİLLERİ
1. Bölge Milletvekilleri
MEHMET MUHARREM KASAOĞLU - AK PARTİ
MAHMUT ATİLLA KAYA - AK PARTİ
ŞEBNEM BURSALI - AK PARTİ
MEHMET ALİ ÇELEBİ - AK PARTİ
YÜKSEL TAŞKIN - CHP
TUNCAY ÖZKAN - CHP
SEVDA ERDAN KILIÇ - CHP
MURAT BAKAN - CHP
EDNAN ARSLAN - CHP
SEDA KAYA ÖSEN - CHP
HAYDAR ALTINTAŞ - CHP
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU - İYİ PARTİ
ÜMİT ÖZLALE - İYİ PARTİ
BURCUGÜL ÇUBUK - YSP
2 . Bölge Milletvekilleri
EYYÜP KADİR İNAN - AK PARTİ
FEHMİ ALPAY ÖZALAN - AK PARTİ
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI - AK PARTİ
YAŞAR KIRKPINAR - AK PARTİ
GÖKÇE GÖKÇEN - CHP
RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU - CHP
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ - CHP
MAHİR POLAT - CHP
MEHMET SALİH UZUN - CHP
DENİZ YÜCEL - CHP
MUSTAFA BİLİCİ - CHP
TANER OSMANAĞAOĞLU - MHP
HÜSMEN KIRKPINAR - İYİ PARTİ
İBRAHİM AKIN - YSP