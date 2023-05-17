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İzmir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İzmir AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

İzmir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İzmir AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki İzmir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İzmir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

İzmir milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İzmir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN İZMİR MİLLETVEKİLLERİ

1. Bölge Milletvekilleri

MEHMET MUHARREM KASAOĞLU - AK PARTİ

MAHMUT ATİLLA KAYA - AK PARTİ

ŞEBNEM BURSALI - AK PARTİ

MEHMET ALİ ÇELEBİ - AK PARTİ

YÜKSEL TAŞKIN - CHP

TUNCAY ÖZKAN - CHP

SEVDA ERDAN KILIÇ - CHP

MURAT BAKAN - CHP

EDNAN ARSLAN - CHP

SEDA KAYA ÖSEN - CHP

HAYDAR ALTINTAŞ - CHP

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU - İYİ PARTİ

ÜMİT ÖZLALE - İYİ PARTİ

BURCUGÜL ÇUBUK - YSP

2 . Bölge Milletvekilleri

EYYÜP KADİR İNAN - AK PARTİ

FEHMİ ALPAY ÖZALAN - AK PARTİ

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI - AK PARTİ

YAŞAR KIRKPINAR - AK PARTİ

GÖKÇE GÖKÇEN - CHP

RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU - CHP

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ - CHP

MAHİR POLAT - CHP

MEHMET SALİH UZUN - CHP

DENİZ YÜCEL - CHP

MUSTAFA BİLİCİ - CHP

TANER OSMANAĞAOĞLU - MHP

HÜSMEN KIRKPINAR - İYİ PARTİ

İBRAHİM AKIN - YSP

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