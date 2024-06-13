İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Garip Adası nerede, nasıl gidilir?

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Garip Adası nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Garip Adası nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

GARİP ADASI NEREDE?

Garip Adası, İzmir iline bağlı olan Dikili ilçesinde yer almaktadır. Doğa harikası olan bu ada, tarihi öneme sahiptir ve ulaşımı merak edilen konular arasındadır. Garip Adası'na ulaşmak için öncelikle İzmir'in Dikili ilçesine ulaşım sağlanmalıdır.

Dikili ilçesine ulaşıldıktan sonra, Garip Adası'na gitmek için Bademli Köyü'ne ulaşım sağlanmalıdır. Dikili ilçe merkezinden Bademli Köyü'ne özel araç veya köy servisleriyle kolayca ulaşım sağlanabilir. Bademli Köyü'nden sonra ise Garip Adası'na gitmek için bir kayık kiralanması gerekmektedir. Garip Adası, Dikili'ye 4 kilometre, Çandarlı'ya 10 kilometre ve Bergama'ya 19 kilometre uzaklıkta konumlanmıştır.

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?