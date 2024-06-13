İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir?

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Sazlıca Koyu nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

SAZLICA KOYU NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Foça, İzmir'in gözde yerlerinden biridir ve irili ufaklı birçok güzel koya sahiptir. Sazlıca Koyu, hem günübirlik ziyaretler için ideal bir yerdir hem de kamp yapmak isteyenler için güzel bir noktadır. Bu koy, Eski Foça ile Yeni Foça arasında yer almaktadır.

İzmir Foça ilçesi sınırları içinde bulunan Sazlıca Plajı, Eski Foça ile Yeni Foça arasında konumlanmıştır. Yeni Foça'ya yaklaşık 2 km, Eski Foça'ya ise yaklaşık 16 km uzaklıktadır. Bu plaja şehir merkezinden kalkan minibüslerle veya özel araçlarla yol boyunca tabelaları takip ederek ulaşabilirsiniz.

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?