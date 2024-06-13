İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir?
İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir? Yaz tatillerinin uğrak noktası İzmir'de gidilebilecek en iyi plajlar araştırılıyor. İzmir'in en temiz, en iyi plajları merak ediliyor.
Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Sazlıca Koyu nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Sazlıca Koyu nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…
SAZLICA KOYU NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Foça, İzmir'in gözde yerlerinden biridir ve irili ufaklı birçok güzel koya sahiptir. Sazlıca Koyu, hem günübirlik ziyaretler için ideal bir yerdir hem de kamp yapmak isteyenler için güzel bir noktadır. Bu koy, Eski Foça ile Yeni Foça arasında yer almaktadır.
İzmir Foça ilçesi sınırları içinde bulunan Sazlıca Plajı, Eski Foça ile Yeni Foça arasında konumlanmıştır. Yeni Foça'ya yaklaşık 2 km, Eski Foça'ya ise yaklaşık 16 km uzaklıktadır. Bu plaja şehir merkezinden kalkan minibüslerle veya özel araçlarla yol boyunca tabelaları takip ederek ulaşabilirsiniz.
İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?
- Mimoza Koyu
- Bodrum Koyu Plajı
- Dolungaz Koyu
- Ayıbalığı Koyu
- Sazlıca Plajı
- Yeni Foça Halk Plajı
- Garip Adası
- Kalem Adası
- Fame Beach
- Pissa Koyu
- Killik Koyu
- Zindancık Koyu
- Ilıca Plajı
- Delikli Koy
- Ildırı
- Aya Yorgi Koyu
- Altınkum Halk Plajı
- Çark Plajı
- Kocakarı Plajı
- Paşalimanı
- Boyalık
- Pırlanta Plajı
- Ovacık Sahili
- Demircili Plajı
- Bodrum Koyu
- Yarımada (Karantina Adası)
- Demircili Plajı