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İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127958 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? #9969

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İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? Yaz tatillerinin uğrak noktası İzmir'de gidilebilecek en iyi plajlar araştırılıyor. İzmir'in en temiz, en iyi plajları merak ediliyor.

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Dolungaz koyu nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

DOLUNGAZ KOYU NEREDE?

Mimoza ve Bodrum Koyları kadar ünlü olmasa da eşsiz güzellikte bir koya sahiptir. Turistik tesis veya işletme bulunmadığı için ziyaretçilerin hazırlıklı gelmeleri önemlidir.

İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127958 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? #9969

DOLUNGAZ KOYUNA NASIL GİDİLİR?

İzmir ilinin Karaburun ilçesi sınırları içinde yer alan bu koy, Karaburun'un kuzey sahil kesimlerinde bulunmaktadır. İzmir şehir merkezine yaklaşık olarak 105 km uzaklıktadır.

İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127958 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? #9969

İzmir-Çeşme Otoyolu'ndan Karaburun çıkışını kullanarak devlet yolunu takip ederek, yaklaşık 2 saat gibi bir sürede ilçe merkezine ulaşabilirsiniz. Karaburun merkezden Bozköy istikametine ilerlerken, 3 km sonra Dolungaz diye eski bir tabela göreceksiniz. Bu tabeladan sağa dönerek yola devam edin. Dolungaz Koyu'na ulaşmak için burada yaşayan yerli halktan mutlaka bilgi almanız faydalı olacaktır.

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?

Mimoza Koyu

Bodrum Koyu Plajı

Dolungaz Koyu

Ayıbalığı Koyu

Sazlıca Plajı

Yeni Foça Halk Plajı

Garip Adası

Kalem Adası

Fame Beach

Pissa Koyu

Killik Koyu

Zindancık Koyu

Ilıca Plajı

Delikli Koy

Ildırı

Aya Yorgi Koyu

Altınkum Halk Plajı

Çark Plajı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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