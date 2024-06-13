İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127958 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? #9969
İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? Yaz tatillerinin uğrak noktası İzmir'de gidilebilecek en iyi plajlar araştırılıyor. İzmir'in en temiz, en iyi plajları merak ediliyor.
Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Dolungaz koyu nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Dolungaz koyu nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…
DOLUNGAZ KOYU NEREDE?
Mimoza ve Bodrum Koyları kadar ünlü olmasa da eşsiz güzellikte bir koya sahiptir. Turistik tesis veya işletme bulunmadığı için ziyaretçilerin hazırlıklı gelmeleri önemlidir.
DOLUNGAZ KOYUNA NASIL GİDİLİR?
İzmir ilinin Karaburun ilçesi sınırları içinde yer alan bu koy, Karaburun'un kuzey sahil kesimlerinde bulunmaktadır. İzmir şehir merkezine yaklaşık olarak 105 km uzaklıktadır.
İzmir-Çeşme Otoyolu'ndan Karaburun çıkışını kullanarak devlet yolunu takip ederek, yaklaşık 2 saat gibi bir sürede ilçe merkezine ulaşabilirsiniz. Karaburun merkezden Bozköy istikametine ilerlerken, 3 km sonra Dolungaz diye eski bir tabela göreceksiniz. Bu tabeladan sağa dönerek yola devam edin. Dolungaz Koyu'na ulaşmak için burada yaşayan yerli halktan mutlaka bilgi almanız faydalı olacaktır.
İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?
Mimoza Koyu
Bodrum Koyu Plajı
Dolungaz Koyu
Ayıbalığı Koyu
Sazlıca Plajı
Yeni Foça Halk Plajı
Garip Adası
Kalem Adası
Fame Beach
Pissa Koyu
Killik Koyu
Zindancık Koyu
Ilıca Plajı
Delikli Koy
Ildırı
Aya Yorgi Koyu
Altınkum Halk Plajı
Çark Plajı