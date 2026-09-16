İzmir'de İZENERJİ İşçilerinin Eylemi İkinci Gününde
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Sağlık raporları gerekçesiyle işten çıkarılan İZENERJİ işçileri, Kültürpark'taki İzBB hizmet binası önündeki eylemini ikinci gününde sürdürdü. İşçiler, işe iade talebinde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesine (İzBB) ait İZENERJİ şirketinde sağlık raporları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, Kültürpark'taki İzBB hizmet binası önünde eylemlerini ikinci gününde sürdürdü.
İşçiler, sağlık raporlarının usulsüz olmadığını belirterek işe iade talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi