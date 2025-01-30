İzmir'de deprem mi oldu? 30 Ocak Perşembe İzmir Çeşme deprem mi oldu SON DAKİKA!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 29 Ocak Pazartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ocak İzmir'de deprem mi oldu?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Tarih-saat 30 Ocak 2025 18:55:23 itibariyle Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (

İzmir) 4,3 şiddetinde bir deprem olmuştur.