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İzmir'de balıklar neden ölüyor? İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne?

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İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne? İzmir'de balıklar neden ölüyor? İzmir Körfezinde her gün kıyıya vuran yüzlerce ölü balık endişe yaratmaya devam ediyor. Vatandaşlar balıkların neden öldüğünü merak ediyor. Peki İzmir Körfez ölü balıkların sebebi ne?

İzmir'de balıklar neden öldü? İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne? İzmir Körfez balıklar neden ölüyor, sebebi ne? İzmir Körfezi'nde her gün binlerce ölü balık kıyaya vururken felaketin boyutu günden güne artıyor. İşte İzmir Körfez kıyıya vuran ölü balıklar ile ilgili merak edilenler…

İZMİR'DE BALIKLAR NEDEN ÖLÜYOR?

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın da otopsi yapmadan kesin bir neden belirtmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Suların aşırı ısınması nedenli birçok şey olabilir. Bunların başında oksijen yetersizliği gelir. Sonrasında oksijeni tüketen plankton artışı olabilir." dedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise "İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her 1 litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır. Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar. Bunların zehirli olan türleri nedeniyle balıklar ölür. İlk defa İzmir Körfezi'nde 1955 yılında plankton patlaması olmuştu. Türkiye denizlerini maalesef fosseptik olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'de balıklar neden ölüyor? İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

3-sayfa Körfez İzmir Çevre İzmir Ölüm 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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