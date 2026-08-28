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İzmir'de Tuvalet Krizi: Taşeron İşçiler Kadro İstedi

İzmir'de Tuvalet Krizi: Taşeron İşçiler Kadro İstedi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait modüler tuvaletlerde çalışan taşeron işçiler, iş güvencelerinin olmadığını belirterek belediye önünde açıklama yaptı. Toplu sözleşme, maaş ve fazla mesai krizlerinin ardından tuvalet krizi de gündeme geldi. İşçiler, belediyenin asli hizmetini yürütmelerine rağmen geçici işçi sayıldıklarını, ihaleler bitince işlerinin bittiğini ve sözlerin tutulmasını talep ettiklerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde daha önce yaşanan toplu sözleşme, maaş ve fazla mesai krizlerine tuvalet krizi de eklendi. Belediyeye ait modüler tuvaletlerde çalışan taşeron işçiler, iş güvencelerinin olmadığını belirterek belediye yönetiminden kadro istedi.

Kültürpark'taki hizmet binası önünde açıklama yapan işçiler, belediye yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. İzmir'in sokaklarında, parklarında, fuar alanlarında, toplu ulaşım güzergahlarında ve modüler tuvaletlerde çalıştıklarını, tüm olumsuz koşullara rağmen İzmir halkına hizmet için mücadele ettiklerini anlatan işçiler, taşeron olarak çalıştırılmalarına tepki gösterdi. Sabahın erken saatlerinde işe başlayıp geç saatlere kadar çalıştıklarını belirten işçiler, 'Biz kimin işçisiyiz?' diye sordu.

İşçiler, resmi kayıtlarda taşeron firmanın işçisi görünmelerine rağmen belediyenin asli hizmetlerinden birini yürüttüklerini, aynı üniformayı giyip aynı sorumluluğu taşıdıklarını ancak geçici işçi sayıldıklarını söyledi. İhalenin süresi bitince işlerinin bittiğini, sözleşme yenilenince kaderlerinin yeniden yazıldığını belirten işçiler, güvencesiz ve geleceksiz bırakıldıklarını ifade etti. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini ve sosyal haklarının korunmasını talep ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi
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