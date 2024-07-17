İzmir Bergama'da orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir Bergama'da orman yangını nerede çıktı?

İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Bölgeye çok sayıda uçak ve helikopter sevk edildi. İzmir Bergama'da orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? 17 Temmuz İzmir Bergama'da orman yangını nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir...

İZMİR BERGAMA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor.

İZMİR'DE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor.