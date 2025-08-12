İzmir baraj doluluk oranları son durum ne? 12 Ağustos İZSU barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İzmir'deki barajların doluluk oranlarına dair son veriler açıklandı. 12 Ağustos tarihli İZSU barajları doluluk oranı merak ediliyor. İzmir halkının su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, su tüketimi ve yağış durumlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
İZSU verilerine göre bazı barajlarda su seviyesi kritik eşiklerin altına düşerken, bazı bölgelerde su kesintileri uygulanmaya başlandı. Bu durum, kent genelinde su tasarrufu çağrılarını artırdı. Peki İzmir baraj doluluk oranı 2025 itibarıyla hangi seviyede? İşte Tahtalı, Gördes, Güzelhisar, Balçova, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının güncel durumu…
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM NE?
Gördes Barajı'nın tamamen kuruması, şehrin su yönetiminde acil önlemleri zorunlu hale getirdi. Tahtalı ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarındaki düşük oranlar, su kesintilerinin artabileceğini gösteriyor.
İZSU İZMİR BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Güzelhisar Barajı: %55 (En dolu baraj)
Balçova Barajı: %25
Gördes Barajı: %0 (Tamamen kurudu)
Tahtalı Barajı: %7
Ürkmez Barajı: %9
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %1