İzmir baraj doluluk oranı! İZSU Baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan güncel verilere göre, bazı barajlarda su seviyesi kritik eşiğin altına düşmüş durumda. Özellikle Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında yaşanan düşüş, yaz boyunca su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki İzmir baraj doluluk oranı kaç? Hangi barajlar risk altında? Barajlardaki güncel doluluk durumu nedir? İşte İZSU verilerine göre İzmir'in barajlarındaki son durum ve detaylı analizler…

İZSU BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

1 Ağustos 2025 itibarıyla açıklanan İzmir baraj doluluk oranı verilerine göre, sadece Güzelhisar Barajı yüzde 50'nin üzerinde doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Diğer barajlarda ise doluluk oranları oldukça düşük. Bu durum, kentteki içme suyu temini açısından risk oluşturuyor.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı. Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İşte İZSU tarafından açıklanan İzmir baraj doluluk oranı listesi:

Güzelhisar Barajı: %57,85

Balçova Barajı: %29,95

Gördes Barajı: %0,00

Tahtalı Barajı: %8,47

Ürkmez Barajı: %11,04

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %3,13