İzmir Alsancak sahilde cinsel ilişki! (VİDEO) İzmir Alsancak sahilde ilişkiye girenler kim, ne oldu?

Alsancak sahilde cinsel ilişki! İzmir Alsancak sahilde cinsel ilişki videosu sosyal mecralarda paylaşıldı. İzmir Alsancak'ta gece alkolü fazla kaçıran çift, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan ve balık tutan vatandaşların arasında cinsel ilişkiye girdi. Peki, İzmir Alsancak sahilde ilişkiye girenler kim? İzmir Alsancak sahilde cinsel ilişki video paylaşımları sonrası sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi. İşte İzmir Alsancak sahilde cinsel ilişki olayı haberimizde...

İZMİR ALSANCAK SAHİLDE CİNSEL İLİŞKİ

İzmir Alsancak'ta sabah saatlerinde etraftakilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri pes dedirtti. Olayın sonunda kız "Telefonumu çaldın. Siz erkeklere güven olmaz" diyerek taksiye binip uzaklaştı.

İzmir Alsancak'ta gece alkolü fazla kaçıran çift, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan ve balık tutan vatandaşların arasında cinsel ilişkiye girdi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde çiftin rahatlığı pes dedirtti. Olayın sonunda kızın "Telefonumu çaldın siz erkeklere güven olmaz" diyerek taksiye binip uzaklaştığı öğrenildi.