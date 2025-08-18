İZBAN seferleri iptal mi? Memurlar iş bırakıyor! 17-18 Ağustos İZBAN seferleri olmayacak mı?

İzmir'de toplu taşımanın bel kemiği olan İzban'da çalışan personelin de bu eyleme katılacağı belirtiliyor. Bu nedenle birçok vatandaş, "17-18 Ağustos İZBAN seferleri olacak mı?" veya "İZBAN seferleri neden durdu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İş bırakma kararının İZBAN başta olmak üzere birçok ulaşım hizmetini aksatması bekleniyor. Peki, İZBAN seferleri iptal mi? 17-18 Ağustos İZBAN seferleri olmayacak mı?

İZBAN SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İzmir ulaşımının önemli bir kalemi İZBAN'da seferler iptal edildi. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" denildi.

İŞ BIRAKMA KARARI ALDILAR

Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.

SENDİKALAR TEKLİFE TEPKİLİ

Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını belirtti. Konfederasyonlardan yapılan benzer açıklamalarda, "Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır" ifadelerine yer verildi.

İŞ BIRAKMA KARARI ALAN KONFEDERASYONLAR

Memur-Sen

Türkiye Kamu-Sen

Devlet Memurları Konfederasyonu

Birleşik Kamu-İş

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Çalışan Sen

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu

YURT-Sen

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)