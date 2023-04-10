İyi Parti Niğde milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte İyi Parti Niğde Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. İyi Parti Niğde Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, İyi Parti Niğde Milletvekili Adayları kimler? İyi Parti 2023 Milletvekili Niğde Adayları!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, İyi Parti Niğde Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini bugün saat 14.00'te YSK'ya teslim etti. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara'dan milletvekili adayı oldu. Öte yandan İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı. İyi Parti Niğde Milletvekili Adayları kimler? İyi Parti 2023 Milletvekili Niğde Adayları! Detaylar haberimizdedir…

İYİ PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala vekil listelerini hazırlayan siyasi partilerde hareketli dakikalar yaşanıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.

İYİ PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: