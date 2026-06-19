İYİ Parti Milletvekili Kocamaz telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz oldu. Kendisini "Mersin TEM Müdürü" olarak tanıtan bir kişinin aradığı Kocamaz, yürütüldüğü öne sürülen gizli bir operasyon bahanesiyle milyonlarca lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptırdı. Olayın fark edilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

ARAŞTIRMA BAHANESİYLE İKNA ETTİLER

İddiaya göre 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, Mersin'de düzenlenen bir operasyonda milletvekiline ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini söyledi. Şüphelilerin FETÖ bağlantılı olduğunu öne süren dolandırıcılar, operasyonun başarıya ulaşması için Kocamaz'ın iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Şüpheliler, Kocamaz'a ait para ve altınların incelemeye alınacağını, böylece örgüt bağlantılarının ortaya çıkarılacağını söyleyerek güven kazandı.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA VE ALTINI TESLİM ETTİ

Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan Kocamaz, önce belirtilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Daha sonra yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla birlikte 68 bin dolar ve 1900 avroyu çantaya koyarak Ankara'da Başkent Üniversitesi önünde buluştuğu kişiye teslim etti.

ŞÜPHELENİNCE EMNİYETE GİTTİ

Bir süre sonra dolandırılmış olabileceğini fark eden Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikâyetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin izine ulaşan ekipler, İstanbul'da bir taksi içerisinde operasyon düzenledi. Operasyonda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen para ve altınlarla birlikte şüpheli gözaltına alındı.

"KİMLİĞİNİZ FETÖ ÜYELERİNDE ÇIKTI" DEMİŞLER

Emniyette ifade veren Kocamaz, kendisini arayan kişinin Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttığını belirtti. Şüphelilerin, FETÖ üyelerinde ele geçirilen sahte kimliklerde kendi bilgilerinin bulunduğunu söylediklerini aktaran Kocamaz, altınlarının laboratuvarda inceleneceği ve operasyon kapsamında geçici olarak teslim edilmesi gerektiği yönünde ikna edildiğini anlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.