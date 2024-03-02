İYİ Parti İstanbul adayı kim? 2024 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İYİ Parti İstanbul adayı kim? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL ADAYI KİM?

İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu oldu.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Siyasetçi ve iş insanıdır. Şuan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

Tam ismiyle Satuk Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulunda başladığı eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesini tamamlayarak devam etti.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olurken, profesyonel kariyerine büyük potansiyel gördüğü Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı.

Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi ve deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. 1997 yılında USTA LLP'yi kuran isim, yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı.

2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi. Orta Asya'da bulunduğu süre boyunca Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hâle geldi.

2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO ünvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti.

Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı. Orhan Kavuncu'nun oğlu, Enver Altaylı'nın yeğenidir.

2018 yılında İyi Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçilen Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 2022'de İyi Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan isim, 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve getirildi.

Buğra Kavuncu, 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı olarak görev alacak.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray İstanbul, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.