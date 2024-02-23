İYİ Parti Çanakkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İYİ Parti Çanakkale adayı kim? İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kimdir?

İYİ PARTİ ÇANAKKALE ADAYI KİM?

Çanakkale'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Çanakkale Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Burak Kunt'un elini kaldırarak adaylığını resmen duyurdu.

Kimdir:

1986 yılında Çanakkale'de doğdum. Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldum. 2004-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde burslu olarak girdiğim "Finans Muhasebe – İşletme Yöneticiliği" – "MBA" yüksek lisans programından 2011 yılında mezun oldum. Yüksek Lisans programı devam ederken aynı zamanda Sabancı Holding bünyesinde profesyonel iş hayatıma başladım.

6 aylık vatani görevimi tamamladıktan sonra Çanakkale'ye tekrar iş hayatıma başlamak için döndüm. 2012 yılında "Altyapı, Üstyapı ve Tarımsal boru ve ek parçaları" alanında Çanakkale'mize hizmet vereceğim "Kunt Plastik" firmasını kurdum. 2021 yılında Kunt Plastik firmamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 46. Şirketi" ödülüne layık görüldü.

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Gizem'in eşi, evladım Atlas'ın babasıyım.

2022 yılında bir çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum: Çanakkale'nin ilk ve tek TOPRAK tenis kortlarını Çanakkale'mize kazandırarak, eşim Gizem ile ACE Tenis Tesislerini kurduk.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Çanakkale, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çÇanakkalesı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.