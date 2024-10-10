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İUP maaşları ne zaman yatacak, kaç TL yatacak?

İUP maaşları ne zaman yatacak, kaç TL yatacak?
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İŞKUR'un İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılan maaş ödemeleri merakla bekleniyor. Özellikle Ekim 2024 itibarıyla maaşlara gelecek zam, program katılımcıları için heyecan yarattı. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak?

İUP maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 10 Ekim Perşembe günü çalışanlar tarafından bekleniyor. İUP (İşgücü Uyum Programı) maaşları yattı mı sorusu merak konusu oldu. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP, ilk maaş dönemine giriyor. İUP maaşları ne zaman yatacak?

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor?

İUP maaş ödemeleri, çalışılan gün sayısına göre hesaplanarak belirtilen tarih aralıklarında katılımcıların hesaplarına yatırılıyor. Ödemelerle ilgili kesin tarihleri öğrenmek için İŞKUR'un resmi duyuruları takip edilmelidir.

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ

• Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

• Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

• İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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