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İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıktı! İTÜ'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? İTÜ'de son durum nedir? Yaralı var mı?

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İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Yangınla ilgili son durum ve gelişmeler merak konusu. Yangının çıkış sebebi ve söndürme çalışmaları devam ediyor. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıkmasının ardından son durum merak ediliyor. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı. Peki, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıktı! Son durum nedir?

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıkmasının ardından son durum nedir merak ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ'NDE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İTÜ'DE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.

Yangının ısınmak için elektrikli soba yakan işçilerin konteynerinde çıktığı, olayda bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıktı! Son durum nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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