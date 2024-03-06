İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıktı! İTÜ'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? İTÜ'de son durum nedir? Yaralı var mı?

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıkmasının ardından son durum nedir merak ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ'NDE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İTÜ'DE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.

Yangının ısınmak için elektrikli soba yakan işçilerin konteynerinde çıktığı, olayda bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.