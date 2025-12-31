İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuru yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testte 'kokain' adlı uyuşturucu maddeyi kullandığı tespit edilen Ersoy, gözaltı sonrası verdiği ilk ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddetmiş ve kendisine yöneltilen seks ve uyuşturucu partileri için 'iftira' ifadesini kullanmıştı. Ersoy ek ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Sabah'ın haberine göre Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. 11 Aralık'ta "uyuşturucu kullanımı" ve "cinsel ilişkiden menfaat sağlama" iddiasıyla tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, yaklaşık 3 saat soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Mehmet Akif Ersoy ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

"BÜYÜK PİŞMANLIK DUYMAKTA VE ÇOK BÜYÜK ÖZÜR DİLEMEKTEDİR"

Ersoy, verdiği etkin pişmanlık ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir."

SORUŞTURMAYA KATKI SAĞLAMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı" belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 9 Aralık'ta aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, 10 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 11 Aralık'ta 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamalarıyla tutuklandı. Sevk yazısında, şüphelilerin konutlarında uyuşturucu kullanımına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen bazı kişilere uyuşturucu temin ettikleri ve Ersoy'un bu süreçte 'sektörel ve maddi menfaat' elde ettiği iddialarına yer verildi.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.