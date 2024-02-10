Miss Turkey 2017 Yarışması'nda birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı. Itır Esen tacı neden geri alındı?

ITIR ESEN TACI NEDEN GERİ ALINDI?

Miss Turkey basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece düzenlenen törende "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in Twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındığı kaydedildi.

Miss Turkey Organizasyonu tarafından dün gece Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 20 güzel katılmıştı.

Jürisi Can Sandıkçıoğu, gazeteci yazar Güneri Civaoğlu, 2012 Miss Turkey kraliçesi Çağıl Özge Özkul, müzisyen Meyra Ilıcak, bale sanatçısı ve koreograf Tan Sağtürk, moda tasarımcısı Özlem Süer, plastik cerrah Öp. Dr. Bülent Cihantimur, Özal Global Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Alp'ten oluşan yarışmada, Miss Turkey World kraliçesi Itır Esen, Miss Turkey Universe kraliçesi Aslı Sümen ve Miss Turkey Supranational kraliçesi Pınar Tartan olarak belirlendi. Güzellere önceki yıl kraliçe olan kişiler tarafından taçları takıldı.

Miss Turkey 2017 Yarışması'nda birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı.