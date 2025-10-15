İtalya İsrail maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya İsrail geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Haberler

İtalya İsrail özet ve önemli dakikalar! Dünya Kupası elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya İsrail maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler İtalya İsrail maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İtalya İsrail maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube İtalya İsrail Dünya Kupası maç özeti! İşte, İtalya İsrail özet videosu!

İtalya İsrail maç özeti! Dünya Kupası elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya İsrail maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler İtalya İsrail maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

İTALYA İSRAİL MAÇ ÖZETİ

İtalya İsrail maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İtalya İsrail özet bölümünde yer alan bilgilerden İtalya İsrail geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İTALYA İSRAİL ÖZET

İtalya İsrail maç özetini maçın ardından EXXENSPOR YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

İTALYA İSRAİL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya İsrail maçı 3-0'lık İtalya üstünlüğü ile sona erdi.

İTALYA İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İtalya İsrail maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.

