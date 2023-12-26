İsveç NATO oylamasına komisyonda hangi partiler evet-hayır verdi? EVET-HAYIR veren partiler!

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, İsveç NATO oylamasına komisyonda hangi partiler evet-hayır verdi? İşte Evet-Hayır oyu veren partiler haberimizde!

İSVEÇ NATO OYLAMASINA KİM NE OY VERDİ?

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı. Komisyondan geçen protokolün Meclis Genel Kurulu'na ise 16 Ocak'ta gelmesi bekleniyor.

KOMİSYON TOPLANDI

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15.00'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.

KOMİSYON SONUCU

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını söyledi ancak, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi. Komisyondaki müzakerelerin ardından oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğu ile kabul edildi.

HAYIR OYU VERENLER

Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verdi. İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

İSVEÇ NE DEDİ?

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.

GENEL KURUL GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Ancak Meclis'teki süreç henüz bitmedi. İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için TBMM Genel Kurulu'ndan da onay alınması gerekiyor. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Görüşme takvimi henüz netleşmedi ancak protokolün Meclis Genel Kurulu'na 16 Ocak'ta gelmesi bekleniyor.