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İSTİKLAL CADDESİ'NDE YANGIN MI ÇIKIT? İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Ne oldu, olay ne?

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İSTİKLAL CADDESİ'NDE YANGIN MI ÇIKIT? İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Ne oldu, olay ne? İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yangın paniği yaşandı. Olayın neden çıktığı ve sonuçları henüz netlik kazanmış değil.

İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde panik anları yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistik bir bölge olan İstiklal Caddesi'nde yangın çıktı. İSTİKLAL CADDESİ'NDE YANGIN MI ÇIKIT? İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Ne oldu, olay ne? İşte merak edilenler...

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde yangın çıktı. Bir mağazada çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YANGIN MI ÇIKIT? İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Ne oldu, olay ne?

POLİS ÇEVREDEKİLERİ UZAKLAŞTIRIYOR

Yangının ardından çevreyi dumanlar kaplarken polis, bölgede bulunanları yangın alanından uzaklaştırmak için çalışıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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