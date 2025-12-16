Haberler

İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi

İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi
Güncelleme:
Gazeteci Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy'a yönelik iddialarda ismi geçen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü görevinden istifa eden Furkan Torlak'a ilişkin "Oturduğu ev 40 milyon lira, bindiği araba 10 milyon lira" iddiasında bulundu. Torlak ise iddialara programın konuğu gazeteci Fatih Atik'e yolladığı mesajla yanıt verdi.

  • Furkan Torlak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa etti.
  • Gazeteci Cem Küçük, Furkan Torlak'ın 40 milyon lira değerinde bir evde oturduğunu ve 10 milyon lira değerinde bir araba kullandığını iddia etti.
  • Furkan Torlak, kullandığı aracın değerinin iddia edilenin yarısı olduğunu ve oturduğu evi 2021 yılında önceki evini satarak aldığını belirtti.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik isimli programın gündeminde Mehmet Akif Ersoy ve uyuşturucu operasyonu vardı.

Gazeteci Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy'a yönelik iddialarda ismi geçen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü görevinden istifa eden Furkan Torlak ile ilgili dikkat çeken iddialar öne sürdü.

"OTURDUĞU EV 40 MİLYON, BİNDİĞİ ARABA 10 MİLYON"

Küçük, "Ben daha önce Furkan hakkında, benim hakkımda Külliye'de yaygara yaptığını biliyorum. Bu HAS Parti ile birlikte gelmiş buraya. Fahrettin Altun giderayak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başına atamış. İfadelerde Furkan'ın da adı geçiyor. Uyuşturucu testinden Furkan'ında geçmesi gerekiyor. Bize yaptığı kötülükler neyse, Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiği araba 10 milyon lira. Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

TORLAK CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Torlak ise gazeteci Cem Küçük'ün iddialarına programın konuklarından gazeteci Fatih Atik aracılığıyla yanıt verdi.

Fatih Atik'in mesajını TGRT Haber'de yayımlana programda gazeteci Fatih Atik aktardı. Atik, "Furkan Torlak'ı tanırım, Cem Küçük'ün dediği gibi birilerine operasyon yaptığına tanık olmadım. Özel hayatında ne yaptığını kendi bileceği birşey. Açıklamasını paylaşayım. Arabasıyla ilgili birşeyler demiştin. Aracın 10 milyon değil, bunun yarısı olduğunu söylüyor. Oturduğu evi de 2021 yılında önceki evini satarak almış. Aynı sitede başka tanınmış isimler de oturuyor. Kendisi uyuşturucu testi vermek için başvurmuş.

İstifa konusunda ise herhangi bir telkin olmamış. Kendisi kurumun isminin yıpranmaması için istifa etmiş. Kütüphane isimli mekanla ilgili de şöyle diyor: 'Çocukluk arkadaşım tarafından seni kütüphaneye götüreceğiz esprisiyle götürüldüm. Aşırı gürültülü ve kalabalık olduğu için mekandan çıkıp girişte bir koltukta oturdum. Bu olurken İletişim Başkanlığı'nda bir görevim yoktu.'

"CEM KÜÇÜK KİŞİSEL HUSUMET GÜDÜYOR"

Cem Küçük bu iddiaları neden öne sürüyorlarla ilgili ise Cem Küçük ile alakalı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamayı hatırlatıyor ve "Böyle bir açıklama yapılmış olmasını kişisel bir husumete çevirdi" diyor" ifadelerini kullandı.

title