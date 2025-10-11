İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Türkiye'yi ziyaret eden bir İngiliz turistin gerçekleştirdiği "güvenlik testi" sosyal medyada ilgi gördü. Turist, Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu görmek amacıyla bir kafede oturduğu masanın üzerine değerli eşyalarını bıraktı. Bu eşyalar arasında para dolu bir cüzdan, bir kamera ve gözlük bulunuyordu.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE EŞYALARINI EKSİKSİZ BULDU

Turist, eşyalarını masada bırakmasının ardından kafeden ayrılarak tam bir saat sonra geri döndü. Geri geldiğinde, bıraktığı tüm eşyaların yerli yerinde ve eksiksiz olduğunu gördü. O anlara ait görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.