İşte İngiliz turistin "Türkiye ne kadar güvenli?" testi

İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi
Güncelleme:
Türkiye'ye gezen bir İngiliz turistin yaptığı, "Türkiye ne kadar güvenli?" testi dikkat çekti. Kamera, para dolu cüzdan ve gözlüğünü bir kafede masaya bırakan turist, 1 saat sonra geldiğinde tüm eşyalarını eksiksiz yerinde buldu.

Türkiye'yi ziyaret eden bir İngiliz turistin gerçekleştirdiği "güvenlik testi" sosyal medyada ilgi gördü. Turist, Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu görmek amacıyla bir kafede oturduğu masanın üzerine değerli eşyalarını bıraktı. Bu eşyalar arasında para dolu bir cüzdan, bir kamera ve gözlük bulunuyordu.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE EŞYALARINI EKSİKSİZ BULDU

Turist, eşyalarını masada bırakmasının ardından kafeden ayrılarak tam bir saat sonra geri döndü. Geri geldiğinde, bıraktığı tüm eşyaların yerli yerinde ve eksiksiz olduğunu gördü. O anlara ait görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Turizm
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Kesinlikle güvenlik kamerası vardır. Olmasaydı, onlarda olmazdı. .ünlü hırsızlar ava çıkacağı yerde önce güvenlik kamerası arar, sonra av.

Haber Yorumlarıiamastallion:

Go Pro'nun yerine değişmiş... Yoklamışlar ama ....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
