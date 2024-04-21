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İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir?

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Ünlü televizyon programı 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Yağmur Taktaş hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Taktaş'ın ölüm haberleri gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın yurtdışında eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Eski sevgilinin cinayetin ardından Taktaş'ın sosyal medyadaki fotoğrafını Chucky karakteriyle değiştirdiği de konuşulanlar arasında. Peki, öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir?

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI YAĞMUR TAKTAŞ ÖLDÜ MÜ?

Blog Yağmur hesabına yer alan mesaja göre, Yağmur Taktaş arefe günü Amerika'da eski sevgilisi tarafından cinayete kurban gitti. Genç kadının cenazesi ailesiyle yaşadığı Adana'ya getirilerek defnedildi. Eski sevgilisiyle sorunlar yaşayan Taktaş'ın annesine daha önce "Benim ölüm Türkiye'ye gelir" dediği de ileri sürüldü. Bunların yanı sıra Taktaş'ın canına kıyan eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabındaki profil fotoğrafına Chucky karakterini koyması şaşkına çevirdi.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

1996 yılında Adana'da dünyaya gelen Yağmur Taktaş, Adana Anadolu Lisesi'nde okudu. Spor ve modaya ilgisi olan Taktaş, 2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştı. İşte Benim Stilim'den sonra da popülerliğini sürdüren Taktaş, modellik ve reklamcılık gibi alanlarda çalışmalar yapmıştı.

İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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