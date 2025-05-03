İşte 18 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm nedeni

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Hastane tarafından yapılan açıklamada 18 gündür yoğun bakımda tutulan Önder'in ölüm nedeni olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Sayın Süm Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damara bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır.

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisine rağmen 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

BAKAN MEMİŞOĞLU: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası bir açıklama da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte 18 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm nedeni
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

sehitlerin ahi yerde kalmadi

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Haber YorumlarıSeremoni:

ne kadar üzüldüm anlatamam :D

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Haber Yorumlarımavii1989:

ah ah ne üzüldük bilemezsiniz ama şunu diyim şehitler seni bekliyorsa vay haline ne demiştin asker uzaman daha çok gidecek demiştin sen gittin

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıSemih Can Takici:

Sırrı Süreyya Önder, bu topraklarda barışın, kardeşliğin ve vicdanın sesi oldu. O, annelerin gözyaşı dinsin diye kendi yüreğini ortaya koydu. Şimdi o sustu ama ardında insanlığı hatırlatan kocaman bir iz bıraktı. Beddua eden diller utansın; o, barış için yaşadı ve öyle anılacak. Huzur içinde uyu güzel yürekli adam, sözün ve duruşun hep yaşayacak.

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Bu 62 yaşta gberdiğine göre sıra artık baştakilere gelmiş olmalı artık

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

yunussbayern kppeklerin duası kabul olmuyormuş o yüzden boşuna havlma

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

yunussbayern bcından bahsediyorsun sanırım.başta o var şuan şuan

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Haber YorumlarıFatih Tori:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.Ölüye saygısı olmayan haydutlar bir avuç toprak sizede yeter.

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Haber YorumlarıHaberler.com .:

Ben Kürt değilim ama son yaptıkları kayda degerdi

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Haber Yorumlarısamet:

türkçülük gününde

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