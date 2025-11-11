Haberler

İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbul'un en sık kullanılan toplu ulaşım aracı Metrobüs hattı tamamen durdu. İşe gitmek için sabah evden çıkan vatandaşlar mağdur oldu. İETT'den yapılan açıklamada, "Metrobüs hattımızda yaşanan aksaklık giderildi. Güzergah üzerinde oluşan trafik ve duraklarda yaşanan yoğunluğa ilgili birimimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi.

  • İstanbul'da Metrobüs hattı tamamen durdu.
  • Metrobüs hattındaki aksaklık giderildi.

İstanbul'da en çok tercih edilen toplu taşıma aracı olan Metrobüsü kullanarak işe gitmek üzere sabah evden çıkan vatandaşlar kabusu yaşadı. Yağışın etkisiyle sabah saatlerinden itibaren Metrobüslerde yoğunluk yaşandı. Bir araçta yaşanan arıza nedeniyle duraklarda kalabalık birikti, kuyruk metrelerce uzadı.

İETT'DEN AÇIKLAMA

Metrobüs hattı tamamen durdu. İETT tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Sosyal medya üzerinden yaşadıkları duruma isyan eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

  • "İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz anlamıyorum. Sınavım var 3 saat önce çıkmama rağmen 9'daki sınava yetişemiyorum. Saat 4'te 5'te mi yola çıkalım? Binmek için bir hal olup bindikten sonra da nefessiz kalıp 2 adım yol gidilmeyen araçlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Şaka gibi!"
  • "Bütün otobüsleriniz Metrobüse kadar çalışıyor. Metrobüs de çalışmıyor. 98S1/S2... Bıktık ya."
  • "Sefaköy'de 30 dakikadır Metrobüs bekliyoruz"
  • "Metrobüs durağının kendi kalabalığı yetmezmiş gibi bir de ağzına kadar dolu Metrobüs bozuldu"

AKSAKLIK GİDERİLDİ

İETT tarafından yapılan son açıklamada aksaklığın giderildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Metrobüs hattımızda yaşanan aksaklık giderildi. Güzergah üzerinde oluşan trafik ve duraklarda yaşanan yoğunluğa ilgili birimimiz tarafından müdahale edilmektedir."

Yorumlar (17)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

layık oldugunuz gibi işte hırsız İmamoğlu’nu ziyarete gidin Hersey çok güzel oldu diyin

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFethi KAYA:

İmamoğlu hapiste iken bu kadar güzel oluyor işte...

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

az kaldı, Silivri hepinize yetecek, yetmezse ek tesis de yapılacak, dinlenme tesisi, akpkk

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah bu milletin devletin parasını çalan hakkını yiyen israf eden peşkeş çeken beş liralık işi on liraya yaptıran hakkı olmadığını alan çalana değil çalmayana suç iftira atanın belasını versin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Özkay:

Dün insanlar bugün makineler saygı duruşunda

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİlkerA:

Kulaklıklarınızda izmirin dağları ile güzel günler göreceğiz çocuklar dinleyerek ellerinizle kalp yapın aksaklık düzelir . Bir de her şey çok güzel olacak sloganı attığınız da extra faydalı oluyor :)

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel Cevizli:

Zıplamayı unuttun.

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

gel sen s2min tepesinde zıpla...

yanıt0
yanıt7
Haber YorumlarıFethi KAYA:

Yönetimi elinde olmayan içeride tutuklu bulunan birinin görev alanına mı bunu söylüyorsunuz, çok komiksiniz....

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Yolda yürümek için bile sıraya giriyorsunuz, yaşanır mı burda !

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
