İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbul'da en çok tercih edilen toplu taşıma aracı olan Metrobüsü kullanarak işe gitmek üzere sabah evden çıkan vatandaşlar kabusu yaşadı. Yağışın etkisiyle sabah saatlerinden itibaren Metrobüslerde yoğunluk yaşandı. Bir araçta yaşanan arıza nedeniyle duraklarda kalabalık birikti, kuyruk metrelerce uzadı.

İETT'DEN AÇIKLAMA

Metrobüs hattı tamamen durdu. İETT tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Sosyal medya üzerinden yaşadıkları duruma isyan eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz anlamıyorum. Sınavım var 3 saat önce çıkmama rağmen 9'daki sınava yetişemiyorum. Saat 4'te 5'te mi yola çıkalım? Binmek için bir hal olup bindikten sonra da nefessiz kalıp 2 adım yol gidilmeyen araçlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Şaka gibi!"

"Bütün otobüsleriniz Metrobüse kadar çalışıyor. Metrobüs de çalışmıyor. 98S1/S2... Bıktık ya."

"Sefaköy'de 30 dakikadır Metrobüs bekliyoruz"

"Metrobüs durağının kendi kalabalığı yetmezmiş gibi bir de ağzına kadar dolu Metrobüs bozuldu"

AKSAKLIK GİDERİLDİ

İETT tarafından yapılan son açıklamada aksaklığın giderildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Metrobüs hattımızda yaşanan aksaklık giderildi. Güzergah üzerinde oluşan trafik ve duraklarda yaşanan yoğunluğa ilgili birimimiz tarafından müdahale edilmektedir."