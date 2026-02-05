Haberler

İstanbullular dikkat! E-5'te iki şeridi 20 gün kapalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe Köprüsü'nde deprem riskine karşı yürütülen güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor; genleşme derzlerinin yenileneceği süreçte D-100 Karayolu'nda bugünden itibaren iki şerit 20 gün boyunca daraltılacak.

  • Göztepe Köprüsü'nde genleşme derzlerinin değiştirilmesi çalışmaları başladı.
  • D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe istikametinde iki şerit daraltıldı.
  • Çalışmaların yaklaşık 20 günde tamamlanması planlanıyor.

İstanbul'da olası bir depremin etkilerine karşı risk taşıyan köprülerde yürütülen güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nda bulunan Göztepe Köprüsü'nde yeni bir çalışma başlattı.

GÖZTEPE KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

D-100 Karayolu üzerinde yer alan Göztepe Köprüsü'nün temel ve kirişlerinde yürütülen güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Çalışmaların bir sonraki aşamasında köprü üzerindeki genleşme derzlerinin değiştirilmesine geçildi.

TRAFİKTE ŞERİT DARALTILACAK

İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan köprüde yürütülecek çalışmalar nedeniyle, bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe istikametinde iki şerit daraltılacak.

20 GÜNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Göztepe Köprüsü'ndeki çalışmaların yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan Göktaş 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan "Hayırlı olsun" diyerek müjdeyi verdi