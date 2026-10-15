İstanbul'da yabancı uyruklu genç kıza dehşeti yaşattılar

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşandığı belirtilen olayda, yabancı uyruklu genç bir kız şiddete maruz kaldı. Genç kız, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından darbedildi ve saçları kesildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Genç kıza yönelik şiddet olayı tepki toplarken, yaşananlara ilişkin görüntüler de gündeme geldi. Olayın neden yaşandığı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Genç kızın sağlık durumunu ve olayla ilgili adli işlem başlatılıp başlatılmadığını merak eden vatandaşlar ise görüntüleri paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com