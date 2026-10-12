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İstanbul’da 4 mahallede 16 saatlik su kesintisi! İSKİ uyardı, işte o mahalleler

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İstanbul’da 4 mahallede 16 saatlik su kesintisi! İSKİ uyardı, işte o mahalleler
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe’de Gülsuyu 2 içme suyu deposunda yapılacak bağlantı ve iyileştirme çalışması nedeniyle 4 mahallede 16 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu. Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahallelerinde sular, 13 Ekim Salı saat 10.00'dan 14 Ekim Çarşamba saat 02.00'ye kadar kesik olacak.

Maltepe’de yaşayanlar, yarın uzun süreli bir su kesintisiyle karşılaşacak. İSKİ, bazı mahallelerde 16 saat boyunca su verilemeyeceğini açıkladı.

DEPODA BAĞLANTI VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

İSKİ’nin açıklamasına göre, Maltepe’deki Gülsuyu 2 içme suyu deposunda bağlantı ve iyileştirme çalışması yapılacak. Çalışma nedeniyle ilçedeki 4 mahallede su kesintisi uygulanacak.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Su kesintisi, 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 14 Ekim Çarşamba günü saat 02.00'ye kadar sürecek. Kesinlik toplam 16 saat sürecek.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Kesintiden Maltepe’nin; Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri etkilenecek.

Kaynak: Haberler.com
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