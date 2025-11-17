İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 17-18 Kasım İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Zeytinburnu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Kasım İstanbul Zeytinburnu su kesintisi saatleri...
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ
İSKİ Zeytinburnusu kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: BEŞTELSİZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: GÖKALP MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: KAZLIÇEŞME MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: NURİPAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: SEYİT NİZAM MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: SÜMER MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: VELİEFENDİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: YENİDOĞAN MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185