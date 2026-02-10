İstanbul Valisi Gül'den konser yasağı sonrası açıklama: Toplumu ifsat eden faaliyetlere izin verilmeyecek

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenmesi beklenen Slaughter to Prevail ve Behemoth müzik grubunun konserleri Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

"TOPLUMSAL DEĞERLERLE BAĞDAŞMIYOR"

Etkinliklerin toplumsal değerlerimizde bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepki topladığı gerekçesiyle tüm etkinlikler 2 gün süreyle yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir. Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01'den 11.02.2026 saat: 23.59'a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır."

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kaymakamlığı'nın yasak kararı sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.Gül, toplumsal değerlerle bağdaşmayan hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini belirtti. Gül açıklamasında "İstanbul'da toplumu ifsat eden hiçbir faaliyete bugüne kadar izin verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.