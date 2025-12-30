İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü megakentte, akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava bazı bölgelerde kara dönüştü.

MEGAKENTTE BEYAZ ÖRTÜ

Avrupa Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sultangazi'de araçların üzerinde ince kar tabakası oluştu.

Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı.

Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor. Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.

BAZILARI ZORLUK YAŞADI, BAZILARI TELEFONA SARILDI

Kar yağışının etkisiyle bazı vatandaşlar kısa süreli zorluk yaşarken, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

VALİ GÜL YANITLADI: OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Öte yandan, beklenen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte okulların yılın son gününde tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlanırken, İstanbul Valisi Davut Gül'den konuya ilişkin açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili öğrenci kardeşlerim, Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. İyi uykular diliyorum." ifadelerine yer verdi.