İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yeni bir genelge ile kent genelinde sahipsiz köpeklerin kontrolsüz beslemesi yasaklandı. Yasağın gerekçesinde, "Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilecek riskleri azaltmak" ifadelerine yer verildi.

  • İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin kontrolsüz beslenmesini yasakladı.
  • Tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması için yer tahsisleri yapıldı.
  • Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçleri hızlandırılacak.

İstanbul Valiliği "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında" başlıklı bir genelge yayımladı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahipsiz hayvanlara yönelik iş ve işlemlerin düzenlendiği yerel yönetimlere görev ve sorumlulukların verildiğinin hatırlatıldığı genelgede 05 Kasım 2025 tarihinde İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın yapıldığı kent genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

"TÜM BELEDİYELERE BAKIMEVİ KURULMASI AMACIYLA YER TAHSİSİ YAPILDI"

Genelgede şu ifadelere yer verildi: "İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi, 02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıALİ MURTAZA:

Toplat, o zaman, niye sadece yasakla hal edebiliyorsan ne bekledin gerzekler? İnsan böyle kararlar duyunca ülkesinden nefret ediyor. Beceriksizlik bu kadar mı olur bu Köpekler uzaydan mı geldi? Yıllar dan beri neredeydeniz?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Sadece Nowiwi yi beslemek yasak olmamalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
