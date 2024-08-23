İSTANBUL TRAFİK | 23 Ağustos kara yollarında son durum ne? Karayolları Genel Müdürlüğü son durum!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarında son durumun ne olduğu merak ediliyor. 23 Ağustos Cuma günü trafik nasıl olacak? Türkiye'de hangi yollar trafiğe kapalı, hangi yollarda çalışma var? Sorularının cevabı araştırılıyor.

İSTANBUL TRAFİK DURUMU

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle cuma ve pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

23 AĞUSTOS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde yürütülen altgeçit köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Darende-Malatya yolunun 40-43. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde tünel ve drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Alanya Gazipaşa yolunun 36-39. kilometrelerinde, Erzincan-Demirözü yolunun ise 3-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Doğançay mevkisi-Sapanca istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Abana-Bozkurt-Devrekani yolunun 2-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.