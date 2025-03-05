İSTANBUL TERAVİH SAATİ || 5 Mart İstanbul'da teravih ne zaman kılınacak? Diyanet teravih saatleri!

5 Mart 2025 Çarşamba günü, İstanbul'da teravih namazı ne zaman kılınacak? "İstanbul teravih saati" ve "İstanbul yatsı ezanı saat kaçta okunacak?" soruları, Ramazan ayının bu mübarek gününde sıkça araştırılıyor.? İstanbul'da teravih namazı saat kaçta başlayacak? "5 Mart 2025 İstanbul teravih vakti" ve "İstanbul yatsı namazı saati" gibi konular, bu akşam teravih namazını eda etmek isteyenler için önemli oluyor.

İSTANBUL'DA TERAVİH SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'da yatsı namazı vakti saat 20:25'tir. Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılındığı için teravih namazı da saat 20:25'te başlayacaktır.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da iftar vakti saat 19:06'dır.