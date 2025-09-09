İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 9-10 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek?
İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Eylül İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultangazi su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.09.2025 17:02:16
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.09.2025 19:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185