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İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı?

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İstanbul hava durumu nasıl olacak 27 Ağustos? İstanbul sağanak yağış olacak mı? 27 Ağustos İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur devam edecek mi? Sabah saatlerinden itibaren şehrin çeşitli bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Peki yağmur devam edecek mi, sağanak olacak mı?

İstanbul son dakika hava durumu 27 Ağustos! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? 27 Ağustos İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur devam edecek mi? Sabah saatleri yağmurun etkisini göstermesi ile birlikte ara ara yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yağışın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Detaylar haberimizde…

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK 27 AĞUSTOS?

İstanbul şehrinde 27 Ağustos 2024 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 31 dereceyi gösteriyor. Yapılan açıklamalara göre, bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, İstanbul genelinde beklenen sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı?

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için yapılan açıklamada sel ve su baskını uyarısında bulunulurken şu ifadeler kullanıldı;

Bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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